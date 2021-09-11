Зеленский заявил, что обсудит с главой МОК, что Украине нужно сделать, чтобы принять Олимпиаду

Зеленский: Очень хочется, чтобы мы были страной, принимающей Олимпиаду Фото: president.gov.ua

"Часть нашего сегодняшнего разговора будет касаться будущего Украины, сколько всего нужно сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры. По крайней мере, очень хочется, чтобы мы были такой страной", – сказал украинский президент.

Он не уточнил, речь идет о летней или зимней Олимпиаде.