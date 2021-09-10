Шева-кун из Киева. В Японии представили олимпийский аниме-образ Украины

"Украинский Шевченко – полностью готов! Участники проекта Worldflags называют его "Шева-кун". Это распространенное имя в Украине, а "~ нко, ~ ко" означает "его ребенок", – говорится в описании образа.

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Активист и координатор Free Hong Kong Centre Артур Харитонов одним из первых сообщил в Facebook о презентации персонажа. Он отметил, что украинский аниме-образ представили почти через три года после начала проекта.

"Они дали ему имя Шевченко, попросили называть Шева-кун и написали, что он из Киева. Это единственный персонаж, имеющий столь уникальное оружие – наш трезубец", – подчеркнул Харитонов.

С аниме-образами других стран можно ознакомиться на сайте проекта. Из описаний можно узнать, что, к примеру, российского персонажа зовут Федор, его оружие – "сибирский ледяной меч, выращенный в стране льда", а любимая еда – пирожки и майонез. Американец Джастин – "самый молодой самурай", который умеет играть джаз на кларнете и любит гамбургеры. Представителя Японии зовут Камамото, у него есть коллекция японских зонтиков, а любимое блюдо – суши. А у канадца Киану "сладкий и нежный характер, как у кленового сиропа, но он может быть хладнокровным, когда дело доходит до драки".

С хобби Шевы-куна авторы проекта на момент презентации персонажа еще не определились. Но в опросе в Twitter лидирует вариант "чтение народных сказок".

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What are your hobbies, Sheva? We'd love to have your vote! * 3/3 * — WORLDFLAGS * official (@worldflagsorg) September 6, 2021