В Японии тестируют 18-метрового боевого робота. Видео
В японском городе Иокогама тестируют 18-метрового робота Gundam, созданного для тематического парка развлечений, который откроется до конца 2020 года. Об этом сообщила компания Gundam-factory, которая создала робота. Gundam – герой одного из самых продолжительных сериалов в истории аниме.
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