Призерке Олимпиады в Токио, подарившей квартиру тренеру, дали еще одну

Коляденко хочет "зацепить людей, которые могут изменить ситуацию в нашей стране для тренеров" Фото: EPA

Утром Коляденко сообщила, что дарит однокомнатную квартиру в Ирпене, подаренную ей областными властями, своему тренеру, у которого, как и у самой спортсменки, нет своего жилья. Она поблагодарила тренера за поддержку и вклад в ее победы и отметила, что тренеров в Украине "к сожалению, оставляют без внимания".

"Я ему очень благодарна и это был такой поступок благодарности. Пост я писала эмоционально. Я думаю, что у меня получилось зацепить людей, которые могут изменить ситуацию в нашей стране для тренеров", – сказала Коляденко.

Городские власти Ирпеня решили в этой ситуации подарить еще одну квартиру спортсменке.

"Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам – если такая ситуация, надо вручать две квартиры!" – заявил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.