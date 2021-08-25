Украинская призерка Олимпиады Коляденко решила отдать подаренную ей властями квартиру своему тренеру

Коляденко: Свое собственное жилье – это действительно была моя мечта, не менее желанная, чем олимпийская медаль Фото: EPA

Она сообщила, что ключи от однокомнатной квартиры площадью 41 м² в ее родном городе Ирпень вручил ей в День Независимости глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Коляденко отметила, что у нее никогда не было даже собственной комнаты. "Свое собственное жилье – это действительно была моя мечта, не менее желанная, чем олимпийская медаль", – написала спортсменка.

Она подчеркнула, что за всеми ее победами стоит ее тренер Владимир Яременко, с которым она работает на протяжении восьми лет и который был рядом на протяжении всего этого времени.

"Да, было нелегко. Чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья! Я очень ценю вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы. И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру спасибо!" – написала Коляденко.