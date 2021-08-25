Харлан о ситуации с украинкой Килипко: У нее есть право жаловаться. Как можно ехать без тренера на Олимпиаду?

Харлан об Олимпиаде 2020: Мне дали все, что я хотела Фото: ЕРА

"Она все правильно сделала. Самое интересное – что с тренером там она могла взять медаль. Она же без него пятой финишировала. У нее есть право жаловаться. Как можно ехать без тренера на Олимпиаду?" – сказала фехтовальщица.

На вопрос, действительно ли нужно столько чиновников вместо тренеров на Олимпиаде, она ответила, что от себя ничего не может сказать.

"Мне дали все, что я хотела. Не могу комментировать. Это не моя история. Со мной поехали тренер, психолог, спарринг-партнер. Единственное – не было физиотерапевта. Но он мне и не нужен был, поскольку провела только один бой (спортсменка проиграла первый же поединок в Токио. – "ГОРДОН")", – объяснила Харлан.

Результаты сборной Украины на Олимпиаде 2020 она оценила словом "замечательно".

"Это хороший результат. 19 медалей – это больше, чем в Рио. Конечно, золотых меньше, но почему-то все решили, что это провал. Считаю, это была успешная Олимпиада для нас. Особенно если учитывать условия для тренировок в Украине и пандемию во всем мире", – отметила Харлан.