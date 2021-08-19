  "Не забывай, что я итальянец". Возлюбленный Харлан прокомментировал ее участие в "Танцах со звездами"

Об отношениях Харлан и Самеле стало известно летом 2020 года Фото: olgakharlan / Instagram

"Сначала я согласилась, а потом сказала [ему об этом]", – призналась Харлан.

По словам Самеле, он поддержал ее решение.

"Я был очень откровенным перед проектом. Я – за. Я обожаю тебя. Но не забывай, что я итальянец. Я точно буду ревновать", – рассказал он о своей реакции.

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