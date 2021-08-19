  "Не забывай, что я итальянец". Возлюбленный Харлан прокомментировал ее участие в "Танцах со звездами"

"Сначала я согласилась, а потом сказала [ему об этом]", – призналась Харлан.
По словам Самеле, он поддержал ее решение.
"Я был очень откровенным перед проектом. Я – за. Я обожаю тебя. Но не забывай, что я итальянец. Я точно буду ревновать", – рассказал он о своей реакции.
Об отношениях Харлан и Самеле стало известно летом 2020 года. До этого спортсменка была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко.
Премьера шоу "Танцы со звездами" состоится 5 сентября. В числе участников шоу, кроме Харлан, заявлены: украинская певица Джамала, солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот), актер и стриптизер Алексей Суровцев, участница "Женского квартала" студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова, капитан молдавской юмористической команды "Стояновка", которая является участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, украинский актер Константин Войтенко, фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай, певица Евгения Власова, актер Артур Логай, певица Lida Lee. Также ожидается участие певца Melovin.
Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.
Оценивать выступления участников будут балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский.