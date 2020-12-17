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Путину запретили посещать мероприятия МОК

Всемирное антидопинговое агентство запретило высшим госчиновникам РФ, в том числе президенту Владимиру Путину, посещать крупные международные соревнования в конце 2019 года. После решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне санкции вступили в силу.

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Ряду чиновников из РФ запретили посещать крупные спортивные мероприятия
Ряду чиновников из РФ запретили посещать крупные спортивные мероприятия
Фото: EPA

Запрет на посещение международных спортивных соревнований высшими государственными чиновниками России вступил в силу после вынесения решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, обнародованного 17 декабря.

В документе сообщается, что запрет на посещение крупных международных соревнований распространяется на президента России, премьер-министра и его заместителей, министров и их заместителей, представителей администрации президента, депутатов Государственной думы, глав и заместителей государственных организаций и сотрудников Следственного комитета России. Фамилии госчиновников в решении не указаны. Во время действий санкций (до декабря 2022 года) пост президента занимает Владимир Путин. 

Запрет не будет распространяться только в случае, если российского чиновника лично пригласит президент или премьер-министр страны, которая проводит турнир, если он является членом МОК или Международного паралимпийского комитета или если является участником игр.

Осенью 2015 года после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте был приостановлен статус РУСАДА и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады-2014. В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории. 

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА. 13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории. В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории. 23 сентября на заседании исполкома ВАДА было объявлено об инициировании процедуры лишения РУСАДА статуса в связи с подозрениями, что россияне манипулировали материалами Московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в январе.

В ноябре комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации применить жесткие санкции в отношении российских спортсменов и спортивных чиновников. 9 декабря 2019 исполком ВАДА отстранил Россию от международных соревнований сроком на четыре года. Российским спортсменам запретили выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и на чемпионатах мира.

Сегодня спортивный арбитражный суд Лозанны сократил до трех лет срок отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, установленного Всемирным антидопинговым агентством. Запрет ВАДА будет действовать до 16 декабря 2022 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, МОК, запрет, премьер-министр, Михаил Мишустин, Олимпийские игры
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