Северная Корея не примет участия в Олимпиаде 2022 года в Пекине из-за неучастия в Олимпиаде 2020

Бах отметил, что от участия в Олимпиаде в Токио НОК КНДР отказался в одностороннем порядке Фото: ЕРА

Бах отметил, что членство НОК КНДР приостановлено до конца 2022 года.

Это значит, что северокорейские спортсмены не примут участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, которые запланированы на февраль 2022 года, объясняет агентство.

По словам Баха, отстранение от членства в МОК означает, что НОК Северной Кореи не будет получать финансовую поддержку.

Президент Международного олимпийского комитета подчеркнул, что МОК оставляет за собой право допустить на Олимпиаду в Пекине отдельных спортсменов из КНДР.

Решение Пхеньяна не отправлять спортсменов на Олимпиаду 2020 было принято в одностороннем порядке, уточнил Бах.