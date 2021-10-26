В "красную" зону перейдут еще пять областей – Ляшко

Ляшко: Чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, мы вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения Фото: EPA

"Чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, мы вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения... На ближайшем заседании госкомиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в "красную" зону еще пяти областей: Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской", – сказал он.

Также в "красной" зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области.

"В целом это уже будет 13 областей в "красном" уровне эпидемической опасности", – сказал он.