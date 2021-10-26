"Красная" зона карантина не помешает выборам мэра Харькова – ОГА

"Законодательство позволяет проводить избирательный процесс в "красной зоне". "Красная зона" касается исключительно ограничений для не вакцинированных лиц, но на избирательный процесс это не повлияет. Потому что будут задействованы все необходимые механизмы, чтобы все были в масках, соблюдена дистанция", – сказал Хаустов.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

В качестве кандидатов на должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек, трое из них отказались баллотироваться.

Как пишет KHARKIV Today, в список 10 кандидатов вошли: Виктор Величков (самовыдвиженец, 64 года, пенсионер), Михаил Добкин (самовыдвиженец, 51 год, бывший народный депутат Украины), Дмитрий Маринин (самовыдвиженец, 54 года, аспирант), Алина Мустафаева (самовыдвиженец, 28 лет, директор ООО "Экокар"), Константин Немичев (самовыдвиженец, 25 лет, глава областной организации "Нацкорпус"), Владимир Плетнев (Партия Шария, 60 лет, предприниматель), Сергей Ряполов (самовыдвиженец, 30 лет, безработный), Александр Скорик (партия "Европейская солидарность", 46 лет, директор МК "Мясной"), Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков", 54 года, секретарь Харьковского горсовета), Денис Ярославский (самовыдвиженец, 39 лет, юрист).