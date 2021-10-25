26 октября может быть принято решение о переходе Черниговской области в "красную" зону – ОГА

"Все показатели свидетельствуют, что Черниговская область может быть переведена в "красную" зону. И по уровню госпитализации, и по коэффициенту выявления новых случаев область "красная", – сказала она.

Шерстюк напомнила, что 26 октября должно состояться заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"На нем будет определен перевод нашей области в "красную" зону с соответствующим применением всех ограничений. Действовать ограничения будут в транспорте, на межобластных перевозках. Ограничения будут в работе заведений общественного питания, образования, культуры, медицины. Но они не будут применяться, если все участники процесса будут вакцинированы и могут это подтвердить", – заявила замглавы ОГА.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, Черниговская область соответствует "оранжевому" уровню эпидемической опасности. В регионе подтвердили 69,8 тыс. случаев COVID-19, умер 1591 человек.