"Укрзалізниця" после 1,5 лет перерыва возобновляет курсирование поезда "Киев – Варшава"

Поезд №67/68 восстановит движение с 4 ноября.

Он будет отправляться из Киева в 18.48 и прибывать в Варшаву в 09.02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17.10, прибытие в Киев – 11.00.

Купить билет можно на сайте "Укрзалізниці" и в кассах вокзалов.

Как отметили в компании, железнодорожное сообщение между двумя столицами прекратилось в марте прошлого года.