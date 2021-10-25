"Укрзалізниця" после 1,5 лет перерыва возобновляет курсирование поезда "Киев – Варшава"

Поезд №67/68 восстановит движение с 4 ноября.
Он будет отправляться из Киева в 18.48 и прибывать в Варшаву в 09.02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17.10, прибытие в Киев – 11.00.
Купить билет можно на сайте "Укрзалізниці" и в кассах вокзалов.
Как отметили в компании, железнодорожное сообщение между двумя столицами прекратилось в марте прошлого года.
Ряд стран приостановил железнодорожное и автобусное сообщение с Украиной в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В 2021 году в связи со стабилизацией ситуации сообщение между странами начали возобновлять.
11 октября "Укрзалізниця" сообщила о возобновлении международного сообщения с пятью европейскими странами.
С 21 октября вступили в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте в "желтой", "оранжевой" или "красной" зонах теперь нужно иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19. Несовершеннолетним пассажирам эти документы предъявлять не нужно.