"Укрзалізниця" возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами

По данным "Укрзалізниці", пассажиры смогут отправиться в:
Как отметили в компании, рейс сообщением Киев – Перемышль накануне возобновился после полуторагодовалого перерыва. Из Украины в Польшу отправился скоростной поезд "Интерсити+".
Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу – еще и на официальном сайте "Укрзалізниці".
Ряд стран приостановили железнодорожное и автобусное сообщение с Украиной в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В 2021 году в связи со стабилизацией ситуации сообщение между странами начали возобновлять.