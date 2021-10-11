"Укрзалізниця" возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах Фото: depositphotos.com

По данным "Укрзалізниці", пассажиры смогут отправиться в:

Словакию: поезда "Мукачево – Кошице", "Чоп – Кошице", "Чоп – Чиерна над Тисой";

Венгрию и Австрию: Киев – Будапешт – Вена;

Молдову: Одесса – Кишинев;

Польшу: Киев – Перемышль.

Как отметили в компании, рейс сообщением Киев – Перемышль накануне возобновился после полуторагодовалого перерыва. Из Украины в Польшу отправился скоростной поезд "Интерсити+".

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу – еще и на официальном сайте "Укрзалізниці".