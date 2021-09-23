В Черновицкой области снова просел грунт под железнодорожными путями. Поезда будут курсировать с задержками

Поезда будут направлять в объезд поврежденного участка Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Для безопасности пассажиров поезд №118/117 "Чернигов – Черновцы" направлен к конечной станции объездным путем, через Тернополь и Залещики (поезд не делает остановок на станциях)", – сообщили в компании.

Ориентировочное время задержки поезда составило около двух часов.

"В дальнейшем, до стабилизации ситуации с состоянием земполотна, отправка рейса с обеих конечных станций будет осуществляться по расписанию. Но из-за объезда время поезда в пути увеличится ориентировочно на два часа", – сообщили в пресс-службе.