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"Укрзалізниця" сегодня возобновит движение поездов на участке в Черновицкой области, где произошел обвал грунта

Поезд №118 "Черновцы Чернигов" 21 сентября отправится по графику
Поезд №118 "Черновцы – Чернигов" 21 сентября отправится по графику
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" завершает восстановление железнодорожных путей в Черновицкой области, где произошел карстовый провал. Об этом сообщила пресс-служба компании 21 сентября в Facebook.

Речь идет об участке Новоселица – Мамалыга.

"Железнодорожники уже восстановили разрушенную часть земельного полотна, всего отсыпано 200 м³ щебня и 225 м³ бутового камня. Сейчас продолжаются работы по балластировке путей. Пассажиров рейса №118 Черновцы – Чернигов приглашаем вечером на посадку по графику", – говорится в сообщении.

С целью обеспечения безопасности  поезда на участке Новоселица – Мамалыга сначала будут курсировать со скоростью 25 км/ч, также будет установлен круглосуточный надзор за техническим состоянием восстановленного участка полотна.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4681685171865234


Контекст:

19 сентября районе карстовых пещер на перегоне Новоселица – Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в землеМаршрут поезда №118 "Черновцы – Киев" изменили. Его запустили из Черновцов в 19.46 через станции Залещики и Тернополь.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Черновцы, Укрзалізниця, поезда
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