"Укрзалізниця" сегодня возобновит движение поездов на участке в Черновицкой области, где произошел обвал грунта

Речь идет об участке Новоселица – Мамалыга.

"Железнодорожники уже восстановили разрушенную часть земельного полотна, всего отсыпано 200 м³ щебня и 225 м³ бутового камня. Сейчас продолжаются работы по балластировке путей. Пассажиров рейса №118 Черновцы – Чернигов приглашаем вечером на посадку по графику", – говорится в сообщении.

С целью обеспечения безопасности поезда на участке Новоселица – Мамалыга сначала будут курсировать со скоростью 25 км/ч, также будет установлен круглосуточный надзор за техническим состоянием восстановленного участка полотна.



