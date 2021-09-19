Поезд "Черновцы – Киев" изменит маршрут из-за обвала грунта

Отмечается, что в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица – Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земле. Ремонтные работы уже стартовали, однако они продлятся не меньше 10 часов.

Поэтому маршрут поезда №118 "Черновцы – Киев" изменили. Его запустили из Черновцов в 19.46 через станции Залещики и Тернополь.

Кроме того, некоторые остановки поезд пропустит. Он не будет останавливаться на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы, Гречаны.

"Пассажиров из этих станций (а их у нас 154) просим не волноваться, за вами уже выехали три вагона, которые доставят вас в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на час прибудет объездным маршрутом поезд №118", – говорится в сообщении.