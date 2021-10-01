"Укрзалізниця" начала продажу билетов на поезда дальнего следования через мессенджеры

Через чат-бота можно оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника Фото: uz.gov.ua

Пассажирам стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах, купить их можно с помощью чат-ботов.

В чат-боте есть функции:

продажи и возврата билетов;

заказа питания;

расписания движения;

информирования о прибытии, опоздании поезда, номере пути;

онлайн-табло.

Кроме того, отметили в компании, есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника, а также оставить обратную связь в специальной форме.