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Украина впервые отправила поезд с экспортным грузом в Китай

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Поезд должен прибыть в китайский город Сиань через 18 дней
Поезд должен прибыть в китайский город Сиань через 18 дней
Фото: uz.gov.ua (архив)

Украина 28 сентября впервые отправила контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

В компании отметили, что Украина приняла уже 50 контейнерных поездов с импортным грузом из Китая.

Теперь был отправлен первый поезд с грузом в обратном направлении – 43 контейнера с пиломатериалами.

"На своем пути в город Сиань поезд преодолеет почти 10 тыс. км по территории четырех стран, ориентировочное время в пути – 18 суток", – отметили в сообщении. 

По мнению и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Александра Камышина, оптимальный транспорт для развития торговых отношений между Украиной и Китаем – это железнодорожные контейнерные перевозки.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что Украина сейчас не может в полную силу использовать фактор своего географического положения для контейнерных перевозок, потому что "железнодорожная и портовая инфраструктура все еще в устаревшем состоянии". Он отметил, что в ЕС доля контейнерных перевозок – около 45%, в Украине – только 2,5%.

"Обновление и развитие инфраструктуры для формата "море – железная дорога" будут одной из основных задач "Большого строительства" в ближайшие годы", – заявил министр.

Контекст:

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировала из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд).

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал "торговым партнером Украины №1". "Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом", – цитировал его "Укринформ"

6 июля Министерство инфраструктуры сообщило, что 30 июня глава министерства Александр Кубраков и министр коммерции Китая Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение о реализации совместных проектов в сфере строительства инфраструктуры.

Соглашение предусматривает "привлечение средств на льготных условиях" от правительства КНР на реализацию инфраструктурных проектов. 

Впоследствии председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил, что Украина получила кредит от Китая после отказа от позиции по уйгурамКулеба говорил, что в этой теме в публичном пространстве "видна верхушка верхушки айсберга" и что "история еще не отыграна".

Теги: Китай, Укрзалізниця, поезда, торговля, перевозки, инфраструктура, Александр Кубраков, Александр Камышин
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