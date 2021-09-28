Украина впервые отправила поезд с экспортным грузом в Китай

В компании отметили, что Украина приняла уже 50 контейнерных поездов с импортным грузом из Китая.

Теперь был отправлен первый поезд с грузом в обратном направлении – 43 контейнера с пиломатериалами.

"На своем пути в город Сиань поезд преодолеет почти 10 тыс. км по территории четырех стран, ориентировочное время в пути – 18 суток", – отметили в сообщении.

По мнению и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Александра Камышина, оптимальный транспорт для развития торговых отношений между Украиной и Китаем – это железнодорожные контейнерные перевозки.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что Украина сейчас не может в полную силу использовать фактор своего географического положения для контейнерных перевозок, потому что "железнодорожная и портовая инфраструктура все еще в устаревшем состоянии". Он отметил, что в ЕС доля контейнерных перевозок – около 45%, в Украине – только 2,5%.

"Обновление и развитие инфраструктуры для формата "море – железная дорога" будут одной из основных задач "Большого строительства" в ближайшие годы", – заявил министр.