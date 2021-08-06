Кулеба: Никакого разворота Украины в сторону Китая нет

Кулеба: По всем стратегическим вопросам безопасности или по вопросам стратегических отраслей экономики мы сотрудничаем с западными партнерами Фото: EPA

"Я не знаю, может, кто-то видит какое-то особое сближение Киева и Пекина. Я же вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса. По всем стратегическим вопросам безопасности или по вопросам стратегических отраслей экономики мы, прежде всего, сотрудничаем с нашими западными партнерами, с Европейским союзом, Соединенными Штатами. И мы будем счастливы видеть американские деньги и американские компании в реализации инфраструктурных проектов в Украине", – сказал глава украинской дипломатии.

По его словам, Украина хочет, чтобы еще больше американского бизнеса пришло в Украину, чтобы это привлекло финансирование и были реализованы проекты, которые еще больше сблизят обе страны.

"Никакого разворота Украины нет. Мы являемся частью Западного мира, мы развиваемся как часть этого мира. В то же время торговля с Китаем является объективной реальностью, и, несмотря даже на ту принципиальную политику, которую осуществляют США относительно Китая в сфере безопасности, торговля при этом двигается своим ходом. Именно по такой модели развиваются наши отношения с Китаем", – заявил Кулеба.