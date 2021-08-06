Кулеба: Никакого разворота Украины в сторону Китая нет

"Я не знаю, может, кто-то видит какое-то особое сближение Киева и Пекина. Я же вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса. По всем стратегическим вопросам безопасности или по вопросам стратегических отраслей экономики мы, прежде всего, сотрудничаем с нашими западными партнерами, с Европейским союзом, Соединенными Штатами. И мы будем счастливы видеть американские деньги и американские компании в реализации инфраструктурных проектов в Украине", – сказал глава украинской дипломатии.
По его словам, Украина хочет, чтобы еще больше американского бизнеса пришло в Украину, чтобы это привлекло финансирование и были реализованы проекты, которые еще больше сблизят обе страны.
"Никакого разворота Украины нет. Мы являемся частью Западного мира, мы развиваемся как часть этого мира. В то же время торговля с Китаем является объективной реальностью, и, несмотря даже на ту принципиальную политику, которую осуществляют США относительно Китая в сфере безопасности, торговля при этом двигается своим ходом. Именно по такой модели развиваются наши отношения с Китаем", – заявил Кулеба.
Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг.
В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировала из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд).
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал "торговым партнером Украины №1". "Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом", – цитировал его "Укринформ".
Правящую партию Китая критикуют за нарушение прав человека в стране. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в докладе за 2020 год отметила, что нарушения прав человека встречаются и в других странах, но "нигде больше правительство настолько энергично и демонстративно не играет политическими мускулами, чтобы подорвать международные стандарты прав человека и институты обеспечения ответственности". В докладе упоминаются массовые репрессии против граждан Китая тюркского происхождения (уйгуров, казахов и других меньшинств, которые проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), государственная электронная слежка и интернет-цензура.
Главы парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что принципы партии монобольшинства в Верховной Раде и Коммунистической партии Китая во многом совпадают.
Это заявление Арахамии появилось на фоне скандала, связанного с возможным давлением Китая на Украину. По данным агентства Associated Press, Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне. Украина подпись таки отозвала, но публично свои действия не объяснила. Кулеба заявил, что в этой теме в публичном пространстве "видна верхушка верхушки айсберга" и что "история еще не отыграна".