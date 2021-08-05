Корниенко: Вряд ли мы построим в Украине коммунизм. Но можно смотреть на управленческие принципы в Китае

"Понятно, что весь ЕС дает больше экспорта, но отдельно ни одна европейская страна не имеет с нами такой товарооборот. Специфика построения власти в КНР такова, что там существует монопартийность. Именно Коммунистическая партия Китая играет достаточно серьезную роль в управлении страной. Не учитывать это и делать вид, что торговля с крупнейшим торговым партнером будет сама как-то происходить, тоже неправильно. Мы должны заниматься дипломатией", – пояснил депутат.

Корниенко добавил, что идеологию в Украине менять не собираются.

"Понятно, что вряд ли мы построим в Украине коммунизм. Уже пробовали – не получилось [...] Но можно смотреть на управленческие принципы или планирование в Китае. Надо отбросить наши политические нюансы и почитать их программу на следующие пять лет, которую приняло Всекитайское собрание народных представителей. Там говорится о том, что нужно делать, чтобы китайские экипажи могли высаживаться на Марсе, что необходимо удвоить количество скоростных дорог и строить подводные города. Нам стоит посмотреть, как люди занимаются экономическим планированием, как работают над увеличением рынков сбыта, экспортом, импортом", – подчеркнул он.