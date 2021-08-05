Корниенко: Вряд ли мы построим в Украине коммунизм. Но можно смотреть на управленческие принципы в Китае

"Понятно, что весь ЕС дает больше экспорта, но отдельно ни одна европейская страна не имеет с нами такой товарооборот. Специфика построения власти в КНР такова, что там существует монопартийность. Именно Коммунистическая партия Китая играет достаточно серьезную роль в управлении страной. Не учитывать это и делать вид, что торговля с крупнейшим торговым партнером будет сама как-то происходить, тоже неправильно. Мы должны заниматься дипломатией", – пояснил депутат.
Корниенко добавил, что идеологию в Украине менять не собираются.
"Понятно, что вряд ли мы построим в Украине коммунизм. Уже пробовали – не получилось [...] Но можно смотреть на управленческие принципы или планирование в Китае. Надо отбросить наши политические нюансы и почитать их программу на следующие пять лет, которую приняло Всекитайское собрание народных представителей. Там говорится о том, что нужно делать, чтобы китайские экипажи могли высаживаться на Марсе, что необходимо удвоить количество скоростных дорог и строить подводные города. Нам стоит посмотреть, как люди занимаются экономическим планированием, как работают над увеличением рынков сбыта, экспортом, импортом", – подчеркнул он.
Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг.
В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировала из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд).
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал "торговым партнером Украины №1". "Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом", – цитировал его "Укринформ".
Правящую партию Китая критикуют за нарушение прав человека в стране. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в докладе за 2020 год отметила, что нарушения прав человека встречаются и в других странах, но "нигде больше правительство настолько энергично и демонстративно не играет политическими мускулами, чтобы подорвать международные стандарты прав человека и институты обеспечения ответственности". В докладе упоминаются массовые репрессии против граждан Китая тюркского происхождения (уйгуров, казахов и других меньшинств, которые проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), государственная электронная слежка и интернет-цензура.
Главы парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что принципы партии монобольшинства в Верховной Раде и Коммунистической партии Китая во многом совпадают.
Это заявление Арахамии появилось на фоне скандала, связанного с возможным давлением Китая на Украину. По данным агентства Associated Press, Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне. Украина подпись таки отозвала, но публично свои действия не объяснила. Кулеба заявил, что в этой теме в публичном пространстве "видна верхушка верхушки айсберга" и что "история еще не отыграна".