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Если Запад захочет подружиться с РФ ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток – Арестович

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Арестович (на фото) заявил, что Зеленский борется за субъектность Украины
Арестович (на фото) заявил, что Зеленский борется за субъектность Украины
Фото: radiosvoboda.org

Украина может "развернуться" с Запада на Восток в борьбе за свои национальные интересы. Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 18 июля.

"Существует борьба РФ – США и Китай – США. Страх некоторых лиц на Западе перед Китаем настолько велик, что они хотят перетянуть Российскую Федерацию на сторону Запада, даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта. Не все на Западе такие, есть часть элиты США, которая занимает нашу сторону в этом конфликте, и они против "Северного потока", против навязывания Украине российского варианта выполнения Минских соглашений", – сказал он.

Советник главы Офиса президента Украины упомянул о состоявшемся 13 июля телефонном разговоре главы государства Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпиня.

"Звонок президента был лидеру Китая – это еще одна ось, с которой мы можем сбалансировать наши отношения. Намечается большое азиатское турне президента. И общий месседж такой, как мне кажется: если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток и так перебалансируем нашу позицию", – объяснил Арестович.

Он считает, что "в международной политике Украина находится на грани фола".

"Очень многие силы на Западе (на которые мы всегда рассчитывали и за ценности которых мы сражались) считают, что это невеликая цена: пожертвовать украинскими интересами. Не до конца, конечно, дав какие-то компенсации, дав какие-то гарантии, но поделить сферу влияния на Украину между Евросоюзом и Россией, например, и лишить нас права на собственную историческую судьбу. Для того чтобы быть здесь разводящими. Президент, мягко говоря, недоволен такой ситуацией, он активно работает с той трезвой частью западных элит, позволяющих удержать эту ситуацию, не дать нам провалиться", – утверждает советник главы ОП.

На уточняющий вопрос журналиста, что он имеет в виду под "переориентироваться на Восток", Арестович ответил: "Выстроить систему отношений с Китаем, с Вьетнамом, с той же самой Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, с Катаром".

"Которые имеют и финансовый, и политический ресурс для того, чтобы не дать Украину десубъектизировать, то есть лишить ее исторической судьбы, субъектности, как хочется многим на Западе, заплатив цену за нормализацию отношений с Россией и перетягивание ее в борьбе с Китаем на свою сторону. Это огромная ловушка, опасная. Сейчас против нее идет борьба. Президент борется за субъектность Украины", – заявил Арестович.

Контекст:

15 июля Арестович заявил, что "часть Запада настолько серьезно озабочена проблемой Китая, что готова договориться с Россией".

Теги: Россия, Украина, Турция, Китай, ОАЭ, Вьетнам, Катар, КНР, Алексей Арестович, политика, украинец, соглашение
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