"Так можно и до санкций к Меркель дойти". Климкин оценил слова Арестовича о сдаче украинских интересов

"Читаю, что Меркель якобы "сдала интересы Украины в пользу России". Я тоже считаю, что в последнее время госпожа канцлер не демонстрирует лидерства, на которое мы все надеялись. Но транслировать это от власти – достаточно дискуссионное дело. Плохое, я бы сказал. Так можно и до санкций в отношении Меркель дойти", – написал Климкин.

Он считает, что происходящее демонстрирует "проблемы в коммуникации с Берлином".

"Для чего мы это делаем? Чего хотим достичь? Тем более что после новых выборов их меньше не станет, на самом деле наоборот. И к политикам, которые приближаются к концу карьеры, такие вещи не следует применять, тем более что влияние Меркель, конечно, уменьшится, но никуда не денется. Ну и к [президенту США Джо] Байдену такие пассажи лучше не применять – не поймут", – заявил экс-глава МИД.