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"Так можно и до санкций к Меркель дойти". Климкин оценил слова Арестовича о сдаче украинских интересов

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Климкин считает, что происходящее демонстрирует "проблемы в коммуникации с Берлином"
Климкин считает, что происходящее демонстрирует "проблемы в коммуникации с Берлином"
Фото: ЕРА

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает "дискуссионным делом" заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, что канцлер Германии Ангела Меркель "сдала украинские интересы в пользу России". Об этом дипломат заявил 16 июля в Facebook.

"Читаю, что Меркель якобы "сдала интересы Украины в пользу России". Я тоже считаю, что в последнее время госпожа канцлер не демонстрирует лидерства, на которое мы все надеялись. Но транслировать это от власти – достаточно дискуссионное дело. Плохое, я бы сказал. Так можно и до санкций в отношении Меркель дойти", – написал Климкин.

Он считает, что происходящее демонстрирует "проблемы в коммуникации с Берлином".

"Для чего мы это делаем? Чего хотим достичь? Тем более что после новых выборов их меньше не станет, на самом деле наоборот. И к политикам, которые приближаются к концу карьеры, такие вещи не следует применять, тем более что влияние Меркель, конечно, уменьшится, но никуда не денется. Ну и к [президенту США Джо] Байдену такие пассажи лучше не применять – не поймут", – заявил экс-глава МИД.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1486092261738125

Контекст:

15 июля в эфире телеканала "Украина 24" Арестович назвал Меркель уходящим политиком, с которым президент Украины Владимир Зеленский не смог найти "общего понимания по целому спектру вопросов" во время встречи в Берлине. "Часть Запада настолько серьезно озабочена проблемой Китая, что готова договориться с Россией. Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении Байдена есть такие люди", – заявлял Арестович.

Позже он объяснил, что озвучил свое мнение как частное лицо. "Я выдаю свою личную оценку, поскольку она такова, и ровно то, что я сказал, я и имел в виду. Меркель, защищая свои национальные интересы, готова пожертвовать частью наших национальных интересов, так как мы их понимаем", – отметил Арестович.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, выборы, санкции, Берлин, Павел Климкин, Алексей Арестович, политика, дипломаты
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