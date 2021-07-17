"Так можно и до санкций к Меркель дойти". Климкин оценил слова Арестовича о сдаче украинских интересов

"Читаю, что Меркель якобы "сдала интересы Украины в пользу России". Я тоже считаю, что в последнее время госпожа канцлер не демонстрирует лидерства, на которое мы все надеялись. Но транслировать это от власти – достаточно дискуссионное дело. Плохое, я бы сказал. Так можно и до санкций в отношении Меркель дойти", – написал Климкин.
Он считает, что происходящее демонстрирует "проблемы в коммуникации с Берлином".
"Для чего мы это делаем? Чего хотим достичь? Тем более что после новых выборов их меньше не станет, на самом деле наоборот. И к политикам, которые приближаются к концу карьеры, такие вещи не следует применять, тем более что влияние Меркель, конечно, уменьшится, но никуда не денется. Ну и к [президенту США Джо] Байдену такие пассажи лучше не применять – не поймут", – заявил экс-глава МИД.
15 июля в эфире телеканала "Украина 24" Арестович назвал Меркель уходящим политиком, с которым президент Украины Владимир Зеленский не смог найти "общего понимания по целому спектру вопросов" во время встречи в Берлине. "Часть Запада настолько серьезно озабочена проблемой Китая, что готова договориться с Россией. Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении Байдена есть такие люди", – заявлял Арестович.
Позже он объяснил, что озвучил свое мнение как частное лицо. "Я выдаю свою личную оценку, поскольку она такова, и ровно то, что я сказал, я и имел в виду. Меркель, защищая свои национальные интересы, готова пожертвовать частью наших национальных интересов, так как мы их понимаем", – отметил Арестович.