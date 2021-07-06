"Запустили маховик на полную". Климкин считает, что у Путина появилась новая стратегия относительно Украины

"Проект закона, внесенный в Госдуму, по паспортизации украинцев на основе самоидентификации, так же как и белорусов, является частью этой стратегии. Новая стратегия нацбезопасности, где нас называют "братским народом", тоже является частью этой стратегии. Они будут последовательно ее реализовывать", – сказал дипломат.

На вопрос, почему Путин в последнее время активно комментирует события в Украине, Климкин ответил, что глава Кремля "сознательно это делает, и не только Путин".

"Они запустили маховик на полную, там уже кто только не говорит. Ранее [лидера российской партии ЛДПР Владимира] Жириновского включали, теперь это [экс-помощник Путина Владислав] Сурков, [пропагандистка Маргарита] Симоньян и все остальные", – отметил Климкин.

Он считает, что Путин, не добившись "крупной сделки" с президентом США Джо Байденом, "будет повышать давление и сейчас пытаться для внутренних процессов в России использовать "скрепу" о необходимости восстановления православной империи и славянского братства".