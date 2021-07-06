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"Запустили маховик на полную". Климкин считает, что у Путина появилась новая стратегия относительно Украины

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Климкин считает паспортизацию жителей ОРДЛО частью стратегии Кремля
Климкин считает паспортизацию жителей ОРДЛО частью стратегии Кремля
Фото: ЕРА

У президента России Владимира Путина появилась новая стратегия относительно Украины. Такое мнение 5 июля в эфире телеканала "Украина 24" выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Проект закона, внесенный в Госдуму, по паспортизации украинцев на основе самоидентификации, так же как и белорусов, является частью этой стратегии. Новая стратегия нацбезопасности, где нас называют "братским народом", тоже является частью этой стратегии. Они будут последовательно ее реализовывать", – сказал дипломат.

На вопрос, почему Путин в последнее время активно комментирует события в Украине, Климкин ответил, что глава Кремля "сознательно это делает, и не только Путин".

"Они запустили маховик на полную, там уже кто только не говорит. Ранее [лидера российской партии ЛДПР Владимира] Жириновского включали, теперь это [экс-помощник Путина Владислав] Сурков, [пропагандистка Маргарита] Симоньян и все остальные", – отметил Климкин.

Он считает, что Путин, не добившись "крупной сделки" с президентом США Джо Байденом, "будет повышать давление и сейчас пытаться для внутренних процессов в России использовать "скрепу" о необходимости восстановления православной империи и славянского братства".

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Параллельно с войной на Донбассе РФ ведет и информационную войну против Украины.

2 июля 2021 года Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, среди задач которой указано "укрепление братских связей между русским, белорусским и украинским народами". Кроме того, прописана задача "укрепления позиций русского языка как языка международного общения", а также "оказание поддержки соотечественникам", проживающим за рубежом, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Джо Байден, паспорт, Павел Климкин, украинцы, дипломаты, президент
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