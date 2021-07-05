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Армии России и НАТО – как "Запорожец" и Tesla, у РФ нет высоких технологий и профессионализма – капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах

Современная армия это не только танки, самолеты или количество военных, отметил Табах
Современная армия – это не только танки, самолеты или количество военных, отметил Табах
Фото: depositphotos.com

У РФ нет союзников, а в российской армии – высоких технологий и профессионализма. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV 2 июля заявил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах.

По его словам, современная армия – это "не только высокие технологии, танки, самолеты или количество военных".

"Сравнивать эти армии [РФ и НАТО] – это как сравнивать "Запорожец" с Tesla. Думаю, разница даже больше… Сегодня мы так не воюем, сегодня мы так не смотрим. Это также профессионализм, уровень обучения военных, их образование, их опыт, уровень жизни", – сказал Табах.

Он отметил, что у России сегодня "нет ни партнеров, ни союзников".

"У нее нет высоких технологий и профессионализма. Ничего подобного нет. Это огромный отрыв, – подчеркнул капитан 1-го ранга ВМС США в отставке. – В чем проблема России, почему их самолеты не могут летать? Потому что у них компоненты западные, они под санкциями – все, они встали. Армия Украины сегодня – не армия 2014 года. И российские генералы это прекрасно понимают".

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в марте 2014 года назвал оккупацию РФ Крыма серьезнейшим кризисом мировой безопасности с момента окончания холодной войны. 1 апреля 2014 года НАТО объявил о приостановлении всех видов гражданского и военного сотрудничества с Россией, сохранив при этом политический диалог на уровне послов и выше.

25 декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию военной доктрины России, в которой в качестве одной из внешних военных опасностей определено наращивание силового потенциала НАТО и приближение военной инфраструктуры стран – членов НАТО к российским границам.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал Столтенберг.

В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, но Москва проигнорировала.

В мае и июне страны НАТО и их партнеры проводили в Европе целый ряд военных учений. Самые масштабные – Saber Guardian 21 (около 13 тыс. участников), во время которых военные отрабатывали стрельбу, противовоздушную и противоракетную оборону, а также медицинскую эвакуацию, сообщала "Немецкая волна".

Столтенберг в интервью телеканалу CNBC заявлял 13 июня, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать свой военный потенциал для противодействия агрессии РФ.

Теги: Россия, НАТО, медицина, армия, военные, танки, технологии, самолеты, Юрий Табах
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