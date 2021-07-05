Армии России и НАТО – как "Запорожец" и Tesla, у РФ нет высоких технологий и профессионализма – капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах

Современная армия – это не только танки, самолеты или количество военных, отметил Табах Фото: depositphotos.com

По его словам, современная армия – это "не только высокие технологии, танки, самолеты или количество военных".

"Сравнивать эти армии [РФ и НАТО] – это как сравнивать "Запорожец" с Tesla. Думаю, разница даже больше… Сегодня мы так не воюем, сегодня мы так не смотрим. Это также профессионализм, уровень обучения военных, их образование, их опыт, уровень жизни", – сказал Табах.

Он отметил, что у России сегодня "нет ни партнеров, ни союзников".

"У нее нет высоких технологий и профессионализма. Ничего подобного нет. Это огромный отрыв, – подчеркнул капитан 1-го ранга ВМС США в отставке. – В чем проблема России, почему их самолеты не могут летать? Потому что у них компоненты западные, они под санкциями – все, они встали. Армия Украины сегодня – не армия 2014 года. И российские генералы это прекрасно понимают".