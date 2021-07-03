В Кремле планируют укреплять "братские связи" между русскими и украинцами

В частности, в разделе о достижении целей внешней политики РФ среди задач указано "укрепление братских связей между русским, белорусским и украинским народами". В то же время не уточняется, каким образом в Кремле собираются это делать.

Кроме того, в документе прописана задача "укрепления позиций русского языка как языка международного общения", а также "оказание поддержки соотечественникам", проживающим за рубежом, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".