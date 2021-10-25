В пяти областях Украины университеты перешли на дистанционное обучение – Минобразования

Речь идет о Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской областях.

Некоторые вузы используют смешанную форму обучения.

"Больше всего таких университетов в Харьковской области – восемь учреждений, а также по два университета в Киевской и Черниговской областях. В очном режиме продолжают работать высшие учебные заведения Черкасской области – восемь университетов, а также пять университетов Житомирской области", – говорится в сообщении.

Министерство напомнило, что "для сохранения здоровья педагогов и соискателей образования" рекомендовало ввести в вузах дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября", – говорится в сообщении.



