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В пяти областях Украины университеты перешли на дистанционное обучение – Минобразования

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В ряде областей университеты работают в смешанной форме обучения
В ряде областей университеты работают в смешанной форме обучения
Фото: depositphotos.com

В пяти областях Украины университеты перешли на дистанционную форму обучения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины 25 октября в Facebook.

Речь идет о Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской областях.

Некоторые вузы используют смешанную форму обучения.

"Больше всего таких университетов в Харьковской области – восемь учреждений, а также по два университета в Киевской и Черниговской областях. В очном режиме продолжают работать высшие учебные заведения Черкасской области – восемь университетов, а также пять университетов Житомирской области", – говорится в сообщении.

Министерство напомнило, что "для сохранения здоровья педагогов и соискателей образования" рекомендовало ввести в вузах дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UAMON/posts/5127447513948452


Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине заболело 2,8 млн человек, умерло 64,2 тыс. пациентов

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 25 октября в Украине минимум одну дозу вакцины получили почти 9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

25 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что в Украине 88,2% сотрудников украинских школ получили минимум одну дозу вакцины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Сумская область, Запорожская область, Львовская область, Николаевская область, Одесская область, карантин, Минобразования
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