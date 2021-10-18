Абсолютных противопоказаний ко всем имеющимся в Украине COVID-вакцинам у человека не может быть – Кузин

"В Украине сейчас доступны боле 14 млн доз разных вакцин во всех регионах. Каждый может выбрать одну из трех вакцин разного принципа действия. Если вам не подходит одна, то всегда есть выбор среди других двух. Не может быть у человека абсолютных противопоказаний ко всем трем вакцинам, имеющимся в Украине", – сказал он.
По словам Кузина, среди приоритетных групп хотя бы одну прививку получили 82% медиков, 81% работников сферы образования и 95% военных. Приоритетной группой с самым низким уровнем вакцинации являются граждане пожилого возраста – одну дозу получили чуть более 2 млн человек или около 23%.
Главный санврач подчеркнул, что пожилым людям особенно важно привиться, так как восемь из 10 людей, умерших от коронавируса, были старше 60 лет.
Кузин напомнил, что для большего удобства при вакцинации в некоторых отделениях "Укрпошти" окрыли временны пункты вакцинации. В них уже более 30 тыс. пенсионеров получили прививку.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.