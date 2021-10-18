Абсолютных противопоказаний ко всем имеющимся в Украине COVID-вакцинам у человека не может быть – Кузин

"В Украине сейчас доступны боле 14 млн доз разных вакцин во всех регионах. Каждый может выбрать одну из трех вакцин разного принципа действия. Если вам не подходит одна, то всегда есть выбор среди других двух. Не может быть у человека абсолютных противопоказаний ко всем трем вакцинам, имеющимся в Украине", – сказал он.

По словам Кузина, среди приоритетных групп хотя бы одну прививку получили 82% медиков, 81% работников сферы образования и 95% военных. Приоритетной группой с самым низким уровнем вакцинации являются граждане пожилого возраста – одну дозу получили чуть более 2 млн человек или около 23%.

Главный санврач подчеркнул, что пожилым людям особенно важно привиться, так как восемь из 10 людей, умерших от коронавируса, были старше 60 лет.

Кузин напомнил, что для большего удобства при вакцинации в некоторых отделениях "Укрпошти" окрыли временны пункты вакцинации. В них уже более 30 тыс. пенсионеров получили прививку.