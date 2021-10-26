В Украине нет ни одного доказанного случая смерти от вакцинации от коронавируса – Ляшко

"Но эта цифра ни о чем. Если вы посмотрите на количество людей, которые умирают в Украине за определенный период времени… К примеру, от инсульта каждые шесть минут умирает человек. И он может произойти у пожилого человека, который пришел за прививкой, и в очереди за прививкой, и через пять минут после нее", – пояснил Ляшко.

На вопрос, есть ли в Украине хотя бы один случай доказанной связи между прививкой от COVID-19 и смертью человека, Ляшко отметил, что он не возглавляет национальную комиссию по расследованию, но если бы такой случай произошел, министру бы доложили.