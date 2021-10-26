В аэропорту Борисполь у восьми человек обнаружили документы о вакцинации, похожие на подделки – полиция

Инцидент произошел накануне, 25 октября. По информации правоохранителей, вызвавшие подозрения документы имели признаки фальшивок.

По данному факту полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Максимальное наказание – ограничение свободы на срок до двух лет.

Как уточнили в Нацполиции, по каждому из фактов будет проведена отдельная проверка.

На минувшей неделе украинские правоохранители открыли более 80 уголовных производств по фактам подделок COVID-документов.