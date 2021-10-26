Во Львове снова усиливают карантин: все школьники переходят на дистанционное обучение

Во Львове на дистанционное обучение отправят учеников и начальных, и старших классов Фото: depositphotos.com

"Комиссия приняла однозначное четкое решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение: это и начальная школа, и старшие классы. Очно будут работать только детские сады. Также мы ожидаем, что завтра должно быть решение правительственной комиссии о переводе Львова в "красную" зону, прорабатываем протоколы. Это заставит нас кардинально изменить ситуацию в городе", – сказал Садовый.

Он считает, что медицинская система города будет перегружена, если карантин не усилить.

Садовый рассказал, что сейчас в больницах Львова находится 857 пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19.

"За последние двое суток умерло 30 человек, поступило за последние сутки в наши городские больницы 97 больных", – добавил он.

Во Львове с 18 октября действуют усиленные карантинные меры: до 1 ноября школы находятся на каникулах, для посещения спортзалов, кинотеатров или массовых мероприятий нужен COVID-сертификат. Кроме того, городские власти ограничили время работы ночных клубов.

Кабмин разрешал не переводить на онлайн-обучение начальные классы школ даже в "красной" зоне, несмотря на уровень вакцинации персонала.