Во Львове на Марсовом поле начали демонтаж советской звезды

Вблизи советского мемориала собрались неравнодушные местные и инициатор сноса памятник Владимир Лысак.
"Рад, что этот символ тоталитаризма будет убран с района, где я живу. Надеемся, что в ближайшее время демонтируют те же самые звезды на Пасечной улице", – отметил он.
В комментарии "Укринформу" представитель движения "Суспільство майбутнього" Антон Петровский рассказал, что демонтировать звезду хотели еще в 1991 году.
"Инициатива по демонтажу этой советской звезды была перманентна еще с начала независимости Украины. Но она носила совершенно несистемный характер и соответственно не имела своего логического продолжения. Мы в начале года начали инициировать демонтаж сначала в медийном поле, затем в апреле написали обращение в городской совет и ответили нам из управления охраны исторической среды о том, что данный объект будет по решению исполкома идти под демонтаж. И вот исполком 8 октября принял такое решение, которое сегодня выполняется", – рассказал Петровский.
С обращением в местный горсовет по демонтажу советской символики (звезды с серпом и молотом) на "Марсовом поле" с целью "завершить декоммунизацию публичного пространства Львова" в феврале этого года обратилась ОО "Суспільство майбутнього Львів". В марте документ был зарегистрирован, отмечается в сообщении общественной организации в Facebook 12 мая.
В июле министерство иностранных дел РФ направило ноту в МИД Украины в связи с планами демонтировать копию советского ордена Второй мировой войны на Марсовом поле. В МИД РФ заявили, что осуждают "взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом".
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.