ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Во Львове на Марсовом поле начали демонтаж советской звезды

С инициативой демонтажа звезды во Львовский горсовет обратились в начале года
С инициативой демонтажа звезды во Львовский горсовет обратились в начале года
Скриншот: Суспільство майбутнього / Telegram

Во Львове на Марсовом поле начали демонтаж советской звезды с серпом и молотом. Соответствующее видео в Telegram опубликовало движение "Суспільство майбутнього".

Вблизи советского мемориала собрались неравнодушные местные и инициатор сноса памятник Владимир Лысак.

"Рад, что этот символ тоталитаризма будет убран с района, где я живу. Надеемся, что в ближайшее время демонтируют те же самые звезды на Пасечной улице", – отметил он.

В комментарии "Укринформу" представитель движения "Суспільство майбутнього" Антон Петровский рассказал, что демонтировать звезду хотели еще в 1991 году.

"Инициатива по демонтажу этой советской звезды была перманентна еще с начала независимости Украины. Но она носила совершенно несистемный характер и соответственно не имела своего логического продолжения. Мы в начале года начали инициировать демонтаж сначала в медийном поле, затем в апреле написали обращение в городской совет и ответили нам из управления охраны исторической среды о том, что данный объект будет по решению исполкома идти под демонтаж. И вот исполком 8 октября принял такое решение, которое сегодня выполняется", – рассказал Петровский.

Контекст:

С обращением в местный горсовет по демонтажу советской символики (звезды с серпом и молотом) на "Марсовом поле" с целью "завершить декоммунизацию публичного пространства Львова" в феврале этого года обратилась ОО "Суспільство майбутнього Львів". В марте документ был зарегистрирован, отмечается в сообщении общественной организации в Facebook 12 мая.

В июле министерство иностранных дел РФ направило ноту в МИД Украины в связи с планами демонтировать копию советского ордена Второй мировой войны на Марсовом поле. В МИД РФ заявили, что осуждают "взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом".

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Теги: Львов, СССР, декоммунизация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень красивый". Анастасия Приходько с разрешения мужа обнародовала совместное фото
"Очень красивый". Анастасия Приходько с разрешения мужа обнародовала совместное фото
"Полицейский, любящий готовить". Ефросинина показала, с кем проводит отпуск на Мальдивах
"Полицейский, любящий готовить". Ефросинина показала, с кем проводит отпуск на Мальдивах
Переболевшая COVID-19 Гузеева: Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала
Переболевшая COVID-19 Гузеева: Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала
"Продавщица сексшопа". Дорофеева в эротическом танце показала грудь и низ живота
"Продавщица сексшопа". Дорофеева в эротическом танце показала грудь и низ живота
Laud рассказал, будет ли в третий раз принимать участие в нацотборе на "Евровидение"
Laud рассказал, будет ли в третий раз принимать участие в нацотборе на "Евровидение"
"Секси", "Жаль, что невозможно обнять фото". Loboda оголила декольте
"Секси", "Жаль, что невозможно обнять фото". Loboda оголила декольте
"Горячая штучка". 42-летняя Кейт Хадсон снялась в кружевном белье
"Горячая штучка". 42-летняя Кейт Хадсон снялась в кружевном белье
"Чувствую себя не старше, чем на 26". 38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская похвасталась отдыхом в Турции со своим женихом
"Чувствую себя не старше, чем на 26". 38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская похвасталась отдыхом в Турции со своим женихом
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Кашу некому сварить? Гадостью кормите". Галкин показал, что едят его дети на завтрак
"Кашу некому сварить? Гадостью кормите". Галкин показал, что едят его дети на завтрак
"Мамочка", "Выглядит, как 30-летняя". 55-летняя Хайек снялась во время еды
"Мамочка", "Выглядит, как 30-летняя". 55-летняя Хайек снялась во время еды
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Детей уложили, теперь свидание". Катя Осадчая показала романтический вечер с мужем Юрием Горбуновым
"Детей уложили, теперь свидание". Катя Осадчая показала романтический вечер с мужем Юрием Горбуновым
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Плохая примета. Так никогда замуж не выйдешь". Леся Никитюк устроила фотосессию с тыквами
"Плохая примета. Так никогда замуж не выйдешь". Леся Никитюк устроила фотосессию с тыквами
"Интеллект стремится к нулю". Maruv показала танец с факами
"Интеллект стремится к нулю". Maruv показала танец с факами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS