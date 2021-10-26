Во Львове на Марсовом поле начали демонтаж советской звезды

Вблизи советского мемориала собрались неравнодушные местные и инициатор сноса памятник Владимир Лысак.

"Рад, что этот символ тоталитаризма будет убран с района, где я живу. Надеемся, что в ближайшее время демонтируют те же самые звезды на Пасечной улице", – отметил он.

В комментарии "Укринформу" представитель движения "Суспільство майбутнього" Антон Петровский рассказал, что демонтировать звезду хотели еще в 1991 году.

"Инициатива по демонтажу этой советской звезды была перманентна еще с начала независимости Украины. Но она носила совершенно несистемный характер и соответственно не имела своего логического продолжения. Мы в начале года начали инициировать демонтаж сначала в медийном поле, затем в апреле написали обращение в городской совет и ответили нам из управления охраны исторической среды о том, что данный объект будет по решению исполкома идти под демонтаж. И вот исполком 8 октября принял такое решение, которое сегодня выполняется", – рассказал Петровский.