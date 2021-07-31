Во Львове планируют демонтировать советскую звезду на военном мемориале "Марсово поле". МИД РФ направил Украине ноту

19 июля в Управлении охраны исторической среды Львовского горсовета в ответ на обращение ОО "Суспільство майбутнього Львів" заявили, что совместно с ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" готовят проект решения исполкома о демонтаже советской звезды, размещенной на мемориале "Марсово поле" рядом с Мемориалом УПА (Украинской повстанческой армии). Скрин ответа Управления размещен в Facebook общественной организации.

В МИД РФ заявили, что осуждают "взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом".

"В связи с планами львовских властей по уничтожению копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле" 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.