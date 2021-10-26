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Полиорганная недостаточность, шок, кома. Во Львовской области у подростка диагностировали редкое осложнение после легкой формы COVID-19

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Подростку, у которого выявили мультисистемный воспалительный синдром, сегодня стало лучше, говорит врач
Подростку, у которого выявили мультисистемный воспалительный синдром, сегодня стало лучше, говорит врач
Фото: depositphotos.com (архив)

14 октября в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр привезли 16-летнего подростка из Золочевского района Львовской области. Он был в тяжелом состоянии и без сознания, пишет Zaxid.net.

Подростку поставили диагноз "мультисистемный воспалительный синдром, полиорганная недостаточность", это заболевание стало последствием перенесенной ранее коронавирусной инфекции. Мультисистемный воспалительный синдром – редкое последствие COVID-19, но он поражает многие органы пациента, объяснили врачи изданию. 

Как пишет медиа, этот пациент переболел COVID-19 в легкой форме около месяца назад, а через некоторое время появились осложнения. 

"У подростка была тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность, шок. Он поступил в больницу с пульсом 190, давлением 60 на 20 и фракцией выброса 30%. И это при применении препаратов, мощно стимулирующих работу сердца и сосудов. У него были тяжелые печеночная, почечная недостаточность, которые требовали проведения низкопоточных диализных процедур, тяжелая дыхательная недостаточность, поэтому пациент находился на аппарате искусственного дыхания", – рассказал заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации медцентра Роман Собко. 

По его словам, у подростка долгое время держалась температура 39–40°, он был в коме, существовал риск кровотечения. 

"Шансы на выздоровление при столь тяжелом поражении такого большого количества органов и систем были мизерны. Таких тяжелых пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом за все время пандемии в больнице не было", – добавил медик. 

26 октября подростку стало лучше, через несколько дней его планируют перевести из реанимации в отделение для дальнейшего лечения. 

За все время эпидемии коронавирусной инфекции в этом медцентре было более 10 детей с таким диагнозом, как у этого мальчика, сказал Собко. 

"Но такого тяжелого случая, как у подростка из Золочевского района, еще не было. И я очень рад, что благодаря возможностям отделения интенсивной терапии и командной работе врачей нашего центра удалось спасти ребенка", – добавил он. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что такое осложнение COVID-19, как мультисистемный воспалительный синдром, диагностируют у пациентов в возрасте до 19 лет. Согласно исследованию итальянских медиков, опубликованному в журнале Lancet в июне 2020 года, этот синдром, похожий на болезнь Кавасаки, встречается редко – не более чем у одного из тысячи детей, заразившихся коронавирусом.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, Львовская область, больница, лечение, болезнь, температура, врачи, подростки, мальчик, реанимация, коронавирус, кома
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