Во Львовской области исчез девятимесячный ребенок. Полиция считает, что его могли похитить

Полиция установила, что к похищению ребенка может быть причастен бывший сожитель матери девочки Юрий Лукач, 1990 года рождения, житель поселка Подволочиск Тернопольской области.

Приметы разыскиваемых: Нечаева Виктория – возраст – девять месяцев, рост – 60–70 см, волосы светлые. Юрий Лукач – возраст 31 год, небольшого роста, небритый, был одет в синюю куртку и желтые штаны. Особая примета – татуировка на левой руке.

В розыске ребенка задействованы оперативники криминальной полиции, ювенальные полицейские всех территориальных подразделений полиции, а также сотрудники уголовного розыска, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовской области. Ориентировки направлены в полицию других областей.