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В Одессе полицейский с сообщником похитил BMW при помощи эвакуатора – ГБР

По данным Госбюро расследований, водитель эвакуатора, который помог переместить автомобиль BMW по Одесской области, не знал, что машину похищают.

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Похищенный автомобиль был зарегистрирован в Беларуси
Похищенный автомобиль был зарегистрирован в Беларуси
Фото: pixabay.com

О подозрении объявили полицейскому, который в феврале в Одессе украл автомобиль BMW 320D при помощи эвакуатора. Об этом 20 августа проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР).

"Установлено, что... он обратился за помощью к своему знакомому. Так, действуя по предварительному сговору, правоохранитель вместе с сообщником прибыл к дому в Одессе, где был припаркован указанный автомобиль. С целью конспирации своих противоправных действий они сняли с автомобиля регистрационный номер Республики Беларусь и заменили на регистрационный номер Республики Польша. В дальнейшем с помощью эвакуатора, водитель которого не был осведомлен о противоправных действиях, сообщники перевезли автомобиль марки BMW 320D в село Дачное Одесской области", – говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что похищенную машину обнаружили и изъяли во время обыска по месту жительства одного из фигурантов уголовного производства, открытого по статье о незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины).

Теги: Одесса, Беларусь, Польша, обыск, BMW, расследование, Государственное бюро расследований, полицейский, подозрение, автомобиль, ГБР
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