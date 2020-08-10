ГБР подало в суд на экс-беркутовца, который занимает должность в Нацполиции Днепропетровской области

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего милиционера "Беркута", который сейчас занимает должность в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области, говорится на сайте ГБР.
Экс-беркутовца обвиняют в незаконном препятствовании проведению собрания и предоставлении заведомо ложных показаний.
Следствие установило, что в январе 2014 года бывший милиционер препятствовал проведению собраний и митингов на улице Грушевского в Киеве. Кроме того, экс-милиционер во время допроса в качестве свидетеля дал ложные показания о якобы совершении активистом преступлений во время акций протеста
Кроме этого, другой экс-правоохранитель, который при аналогичных обстоятельствах незаконно препятствовал проведению собраний и митингов и предоставил заведомо ложные показания, сейчас находится в розыске.
Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.