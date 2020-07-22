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Евромайдан

В Офисе генпрокурора Украины назначен и.о. главы департамента, отвечающего за дела Майдана

Исполняющим обязанности руководителя департамента Офиса генпрокурора по делам Майдана назначен Алексей Донской, который ранее был заместителем главы подразделения.

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Донской шесть лет занимается делами Майдана
Донской шесть лет занимается делами Майдана
Фото: hromadske.ua

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила Алексея Донского исполняющим обязанности руководителя департамента Офиса генпрокурора по делам Майдана. Об этом Донской сообщил hromadske 21 июля.

Телеканал отметил, что Донской был заместителем главы департамента, когда его возглавлял Виктор Мисяк, которым были недовольны семьи героев Небесной сотни.

Прокурором по делам Майдана Донской является шесть лет, в январе 2020 года он прошел переаттестацию.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Расследованием дел Майдана занималось управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. С 20 ноября 2019 года прокуратура потеряла полномочия по расследованию уголовных производств, поэтому управление Горбатюка было расформировано. В сентябре в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах, в него вошли три отдела.

Большую часть дел о событиях на Евромайдане передали для расследования в Государственное бюро расследований (ГБР), а также в Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Национальное антикоррупционное бюро. В ГПУ сообщали, что сотрудникам управления специальных расследований предложили или перейти на работу в ГБР, чтобы и дальше заниматься расследованием майдановских дел, или после аттестации продолжить работу в ГПУ в новом департаменте процессуального руководства по делам Майдана.

В январе 2020 года на тот момент врио главы ГБР Ирина Венедиктова говорила, что в ГБР поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана.

Теги: Евромайдан, Майдан, расследование, Алексей Донской, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Виктор Мисяк
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