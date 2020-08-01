Нет оснований считать действия полиции при ликвидации Скрипника неправомерными – ГБР

Подозреваемый в угоне авто и захвате заложников Роман Скрипник был убит правоохранителями в ночь на 1 августа.

На данный момент нет оснований считать действия сотрудников правоохранительных органов при задержании Романа Скрипника, подозреваемого в угоне авто и захвате заложников, неправомерными. Об этом изданию "РБК-Украина" заявили в Госбюро расследований.

"На данный момент нет оснований считать действия правоохранителей неправомерными", – подчеркнули в бюро.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции злоумышленник, Роман Скрипник, взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу.

В ночь на 1 августа полиция обнаружила Скрипника в районе села Опошня. Подозреваемый снова взял в заложники правоохранителя, угрожая гранатой. В Нацполиции заявили, что злоумышленника застрелил снайпер.

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщало, что Госбюро расследований для проверки действий правоохранителей открыло уголовное производство по статьям "превышение полномочий" и "умышленное убийство".