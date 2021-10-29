Текущая третья для Украины волна коронавируса будет продолжаться до января 2022 года – Киевская школа экономики

"Текущая третья волна для Украины самая большая. Украина побила рекорды исторического максимума континента, то есть средней заболеваемости в странах Европы", – заявил Ганиченко.

Он уточнил, что Украина превысила усредненные континентальные максимумы за всю историю пандемии и имеет 52 новых выявленных больных на 100 тыс. населения в сутки. При этом показатели отдельно взятых некоторых стран мира были значительно выше.

По словам Ганиченко, текущая волна пандемии коронавируса в Украине будет продолжаться дольше предыдущих.

"Протяженность текущей волны может быть длиннее предыдущей. Предыдущая весенняя волна продолжалась 72 дня. Из-за более распространяющегося варианта вируса "Дельта", текущая волна может длиться дольше. Соответственно, "красные" регионы мы можем увидеть и в январе 2022", – прогнозирует руководитель Центра экономики здравоохранения.

В целом наблюдается возобновление большой вспышки на уровне всей Европы: показатели всех 15 крупных стран континента (с населением более 10 млн человек) растут, в 11 странах – происходит повторная вспышка. Текущая европейская волна пересекла максимальную отметку предыдущей весенней волны.