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Текущая третья для Украины волна коронавируса будет продолжаться до января 2022 года – Киевская школа экономики

Текущая волна пандемии коронавируса в Украине будет продолжаться дольше предыдущих
Текущая волна пандемии коронавируса в Украине будет продолжаться дольше предыдущих
Фото: depositphotos.com/

Нынешняя третья волна коронавируса в Украине является самой масштабной за все время эпидемии. Об этом 26 октября сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, говорится на сайте организации.

"Текущая третья волна для Украины самая большая. Украина побила рекорды исторического максимума континента, то есть средней заболеваемости в странах Европы", – заявил Ганиченко.

Он уточнил, что Украина превысила усредненные континентальные максимумы за всю историю пандемии и имеет 52 новых выявленных больных на 100 тыс. населения в сутки. При этом показатели отдельно взятых некоторых стран мира были значительно выше.

По словам Ганиченко, текущая волна пандемии коронавируса в Украине будет продолжаться дольше предыдущих.

"Протяженность текущей волны может быть длиннее предыдущей. Предыдущая весенняя волна продолжалась 72 дня. Из-за более распространяющегося варианта вируса "Дельта", текущая волна может длиться дольше. Соответственно, "красные" регионы мы можем увидеть и в январе 2022", – прогнозирует руководитель Центра экономики здравоохранения.

В целом наблюдается возобновление большой вспышки на уровне всей Европы: показатели всех 15 крупных стран континента (с населением более 10 млн человек) растут, в 11 странах – происходит повторная вспышка. Текущая европейская волна пересекла максимальную отметку предыдущей весенней волны.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Теги: Украина, KSE, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Киевская школа экономики
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