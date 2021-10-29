В Украине от COVID-19 умерли 70 беременных женщин – Булавинова

"Я поговорила специально с [главным акушером-гинекологом Украины] Вячеславом Владимровичем Каминским и советовалась с [главой Харьковского регионального перинатального центра] Ириной Кондаротовой. У него (Каминского) сейчас лежит 46 беременных. Они все не вакицнированы. Страна потеряла только по официальным данным 70 беременных женщин за время ковидной вспышки", – сказала она.

Буловинова призвала всех акушеров и семейных врачей агитировать беременных женщин прививаться от коронавируса на любом сроке беременности вакциной Pfizer.