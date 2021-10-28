В Украине новый рекорд вакцинации от коронавируса: за сутки сделали почти 292 тыс. прививок

За сутки были вакцинированы 291 985 человек. Одну дозу получили 212 684 человека, полностью иммунизирован – 79 301 человек.

"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано почти 292 тыс. украинцев!" – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 9 576 177 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека. В общей сложности сделано 16 793 558 прививок.

По данным Госстата, в Украине хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 30% взрослого населения, сообщил 27 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. Минздрав стремится к тому, чтобы к концу года в Украине от коронавируса было вакцинировано 70% взрослого населения.