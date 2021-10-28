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В Украине новый рекорд вакцинации от коронавируса: за сутки сделали почти 292 тыс. прививок

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Украина увеличила темпы вакцинации от коронавируса
Украина увеличила темпы вакцинации от коронавируса
Фото: depositphotos.com

С начала прививочной кампании в Украине получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса около 9,58 млн человек. Об этом сообщила 28 октября в Facebook пресс-служба Минздрава.

За сутки были вакцинированы 291 985 человек. Одну дозу получили 212 684 человека, полностью иммунизирован – 79 301 человек.

"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано почти 292 тыс. украинцев!" – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1982178918611870

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 9 576 177 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека. В общей сложности сделано 16 793 558 прививок.

По данным Госстата, в Украине хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 30% взрослого населения, сообщил 27 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. Минздрав стремится к тому, чтобы к концу года в Украине от коронавируса было вакцинировано 70% взрослого населения

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. 

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла более 3 тыс. жизней украинцев.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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