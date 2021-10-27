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Минздрав разрешил вакцинацию в Украине детей в возрасте от 12 лет независимо от принадлежности к группе риска

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Вакцинация от COVID-19 в Украине началась 24 февраля
Вакцинация от COVID-19 в Украине началась 24 февраля
Фото: EPA

Минздрав Украины разрешил вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 лет независимо от принадлежности к группе риска. Соответствующий приказ №2234 Минздрав издал 13 октября, но о нем стало известно 27 октября.

К приказу Минздрава прикреплены рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ).

"Учитывая имеющиеся данные о безопасности и эффективности вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 лет, а также рост заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска при наличии прививок, соответствующих возрасту, с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации", – говорится в документе.

Вакцинация этим препаратом противопоказана в случае аллергических реакций на какой-либо из его компонентов.

"Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, необходимо отложить введение второй дозы в серии прививок COVID-19 до получения дополнительных научных данных. Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связанный с вакцинацией против COVID-19, и они больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть вакцинированы против COVID-19", – указано в рекомендациях НТГЭИ.

Эксперты рекомендовали придерживаться интервала в 14 дней между вакцинацией от COVID-19 и прививками от других заболеваний, за исключением экстренной вакцинации или вакцинации от гриппа.

В комментарии УНИАН 27 октября руководитель национальной программы иммунизации, заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика сообщил, что Минздрав своим приказом расширил возможности для вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 12 лет.

"Опция по вакцинации детей не нова, поскольку она возникла сразу, как только Pfizer разрешила использовать свою вакцину для детей в возрасте от 12 лет. Это не значит, что мы не можем применять другие вакцины, а это говорит о том, что исследование среди других вакцин продолжается, и возможно, также они будут позволять использовать эти вакцины среди подростков. Единственное подтверждение есть от Pfizer, и в соответствии с изменениями в досье, которые они представляют странам, страны изменяют инструкции и используют препарат в соответствии с измененными инструкциями. Такое изменение к инструкции произошло еще в июне, если я не ошибаюсь. Pfizer разрешили использовать детям, и соответствующая рекомендация была предоставлена НТГЭИ", – сказал он.

Заика подчеркнул, что Минздрав разрешил вакцинировать детей от 12 лет.

"Но у нас остается фокус на приоритетные группы – в возрасте 60+, кто не привился, кто имеет сопутствующие патологии. В условиях ограниченного количества вакцин мы разрешали также детям, но при определенных условиях, которые имеют патологию, или критически нуждаются в вакцинации, или имеют сопутствующие заболевания, и последствия COVID могут осложнить течение этого заболевания. Мы эту опцию сейчас сохраняем, но учитывая, что у нас достаточно вакцин в Украине, мы продолжаем фокусироваться на приоритетных группах", – сказал он.

Руководитель национальной программы иммунизации сообщил, что необходимость вакцинации ребенка определяет врач по обращению самого ребенка или его родителей.

"То есть если есть обращение к врачу или ребенка, или в присутствии родителей, врач определяет необходимость прививки именно этого ребенка. Например, сопутствующая патология, о которой я говорил, или ребенок уезжает за границу и принимающая  страна требует сертификат или свидетельство о вакцинации. Или же ребенок вернулся из-за границы, получил первую прививку и ему нужно через определенный интервал получить вторую прививку. То есть мы не запрещаем и разрешаем вакцинировать таких детей", – заявил Заика.

В то же время, по его словам, Минздрав не фокусируется на том, чтобы привить максимальное количество детей от 12 лет.

"Мы говорим о том, что мы предоставляем доступ к услуге по вакцинации против коронавирусной болезни... Сейчас есть достаточное количество вакцин, поэтому НТГЭИ расширило эту норму. И продолжаем – не начинаем, а продолжаем вакцинировать детей от 12 лет", – заявил он.

Как сообщает "BBC News Україна", чтобы организовать вакцинацию ребенка, родители должны получить направление у педиатра и с ним пойти в прививочный пункт, где делают прививки вакциной от Pfizer/BioNTech.

В то же время дети пока не могут получить сертификат о вакцинации, так как для этого требуется верификация и цифровая подпись. В Министерстве цифровой информации "BBC News Україна" сообщили, что работают над тем, чтобы дети в будущем могли иметь электронные COVID-сертификаты.

Контекст:

В Украине минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили 15 039 детей младше 18 летВсем им вводили вакцину Comirnaty от Phizer/BioNTech.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. По состоянию на 27 октября в стране минимум одну дозу вакцины получили 9,4 млн человек, а 7,1 млн получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин сообщал в интервью телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 22 октября, что пока массовая вакцинация подростков от коронавируса не планируется, но она разрешена в отдельных случаях. "Сейчас основная стратегия, которую мы используем, – что вакцинация подростков уже разрешена, но разрешена только в двух случаях. Во-первых, когда есть ребенок от 12 до 18 лет со сложными сопутствующими заболеваниями, преимущественно неинфекционными. Это может быть онкология или инвалидность в результате какой-то другой болезни", – сказал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, дети, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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