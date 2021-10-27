США перераспределят 33 млн доз вакцины Moderna, чтобы их купили страны Африки – Белый дом

Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга 26 октября, информирует сайт Белого дома.

"Мы отложим поставку примерно 33 млн доз Moderna – наших собственных доз – между декабрем и февралем, которые первоначально предназначались для Соединенных Штатов, чтобы Африканский союз мог вместо этого приобрести и получить эти дозы", – сказала Псаки.

Африка и Африканский союз – это часть мира, которая очень нуждается в дополнительной помощи в вопросе кампании по иммунизации от коронавируса, подчеркнула она.

Как пишет Reuters, Африканский союз и Moderna при посредничестве Белого дома заключили соглашение о покупке 110 млн доз вакцины Moderna. По информации агентства, препарат будут поставлять в течение ближайших месяцев, причем 15 млн доз поступят до конца 2021 года, 35 млн – в первом квартале 2022 года и до 60 млн – во втором квартале.

Псаки сказала, что решение отсрочить получение 33 млн доз США будет способствовать реализации этой сделки.