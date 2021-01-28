Африканский союз договорился о поставке 400 млн доз вакцин от коронавируса

В африканских странах планируют в течение трех лет привить от COVID-19 60% населения.

Африканский союз 28 января договорился о поставках 400 млн доз вакцины против коронавируса от AstraZeneca. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее союз уже договорился о получении 270 млн доз вакцины. Все препараты – AstraZeneca / Оксфордского университета. На континенте планируют в течение трех лет иммунизировать 60% населения, отметило информагентство.

Всего в Африке проживает около 1,3 млрд человек.

По информации ВОЗ на 14 января, в Африке выявлено более 3 млн случаев COVID-19.

Вакцина от AstraZeneca показала в среднем 70% эффективности. Во время ее испытаний в октябре скончался один доброволец. Предварительные контракты на поставку вакцины в случае успешных испытаний с AstraZeneca заключили Европейский союз и Австралия, а Израиль сообщал о заключительной стадии переговоров о закупке препарата.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.