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В Украине за сутки сделали рекордное число прививок от COVID-19

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Вакцинация от коронавируса началась в Украине в феврале
Вакцинация от коронавируса началась в Украине в феврале
Фото: ЕРА

26 октября в Украине сделали более 291 тыс. прививок от коронавируса, проинформировало 27 октября в Facebook Министерство здравоохранения.

"Новый рекорд прививок: за сутки. [...] 291 293 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 212 013 человек, полностью иммунизированы – 79 280 человек", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1981270335369395

По данным специализированного портала Минздрава, прививки во вторник делали 1164 мобильные бригады по иммунизации, 3220 пунктов и 384 центра вакцинации населения.

Больше всего доз вакцин ввели 26 октября в Киеве (29 023), столица лидирует и по общему количеству вакцинаций – 2 139 271 прививка.

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 16 501 573 прививки. Вакцинированы 9 363 493 человека, из них получили первую дозу – 9 363 491 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 7 138 082 человека (из них два человека получили первую дозу за рубежом)", – рассказали в Минздраве.

Согласно информации на сайте ведомства, большинство прививок украинцы получили вакциной от Pfizer – 3,86 млн.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 27 октября в Украине подтвердили более 2,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 65,6 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели 2,4 млн человек.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 2500 жизней украинцев.

Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, вакцинация, рекорд, украинцы, Минздрав, инфекция, население, здравоохранение, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer
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