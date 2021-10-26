В Моршине, где в рамках эксперимента привили 70% населения, нет госпитализированных с COVID-19

"В Моршине, где вакцинировано более 70% жителей, ни один человек не находится в больнице с COVID-19. К началу августа по меньшей мере одной дозой антиковидной вакцины в Моршине было привито 72,4% взрослого населения, двумя дозами было вакцинировано 66% взрослых жителей. Летом в городке совсем не было больных коронавирусной болезнью, а сейчас там регистрируют единичные случаи, поскольку болеют преимущественно невакцинированные люди", – сообщила пресс-служба со ссылкой на слова координатора по вакцинации от COVID-19 во Львовской области Олега Когута.
Мэр Моршина Руслан Ильницкий сообщил "Укринформу", что сейчас в городе 22 человека болеют COVID-19.
"Из них восемь вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением штамма "Дельта" имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома – на самоизоляции", – сказал он.
Ильницкий сообщил, что благодаря вакцинации город выходит из экономического кризиса, вызванного карантинными ограничениями.
"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90–100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически-пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь – 86–87%", – сказал мэр.
"Укринформ" отмечает, что по состоянию 26 октября в Моршине вакцинировано первой дозой 75%, а двумя – 74% взрослого населения города.
Пилотный проект с коллективной вакцинацией населения против коронавируса начался в Моршине 16 апреля. В городе проживает 4239 человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло почти 65 тыс. пациентов.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К 26 октября в Украине более 7 млн украинцев полностью привились от коронавируса, 9,2 млн – одной дозой.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что из госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе только 6% были вакцинированы минимум одной дозой. Он сообщил, что фактор вакцинации за четыре месяца спас в Украине 3072 жизни.