В Моршине, где в рамках эксперимента привили 70% населения, нет госпитализированных с COVID-19

"В Моршине, где вакцинировано более 70% жителей, ни один человек не находится в больнице с COVID-19. К началу августа по меньшей мере одной дозой антиковидной вакцины в Моршине было привито 72,4% взрослого населения, двумя дозами было вакцинировано 66% взрослых жителей. Летом в городке совсем не было больных коронавирусной болезнью, а сейчас там регистрируют единичные случаи, поскольку болеют преимущественно невакцинированные люди", – сообщила пресс-служба со ссылкой на слова координатора по вакцинации от COVID-19 во Львовской области Олега Когута.

Мэр Моршина Руслан Ильницкий сообщил "Укринформу", что сейчас в городе 22 человека болеют COVID-19.

"Из них восемь вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением штамма "Дельта" имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома – на самоизоляции", – сказал он.

Ильницкий сообщил, что благодаря вакцинации город выходит из экономического кризиса, вызванного карантинными ограничениями.

"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90–100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически-пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь – 86–87%", – сказал мэр.

"Укринформ" отмечает, что по состоянию 26 октября в Моршине вакцинировано первой дозой 75%, а двумя – 74% взрослого населения города.