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В Моршине, где в рамках эксперимента привили 70% населения, нет госпитализированных с COVID-19

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В Моршине вакцинировано более 70% взрослого населения
В Моршине вакцинировано более 70% взрослого населения
Фото: EPA

В Моршине Львовской области, где в рамках эксперимента вакцинировали от коронавируса более 70% населения, в больницах нет госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook 26 октября.

"В Моршине, где вакцинировано более 70% жителей, ни один человек не находится в больнице с COVID-19. К началу августа по меньшей мере одной дозой антиковидной вакцины в Моршине было привито 72,4% взрослого населения, двумя дозами было вакцинировано 66% взрослых жителей. Летом в городке совсем не было больных коронавирусной болезнью, а сейчас там регистрируют единичные случаи, поскольку болеют преимущественно невакцинированные люди", – сообщила пресс-служба со ссылкой на слова координатора по вакцинации от COVID-19 во Львовской области Олега Когута.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1977235695772859

Мэр Моршина Руслан Ильницкий сообщил "Укринформу", что сейчас в городе 22 человека болеют COVID-19.

"Из них восемь вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением штамма "Дельта" имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома – на самоизоляции", – сказал он.

Ильницкий сообщил, что благодаря вакцинации город выходит из экономического кризиса, вызванного карантинными ограничениями.

"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90–100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически-пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь – 86–87%", – сказал мэр.

"Укринформ" отмечает, что по состоянию 26 октября в Моршине вакцинировано первой дозой 75%, а двумя – 74% взрослого населения города.

Контекст:

Пилотный проект с коллективной вакцинацией населения против коронавируса начался в Моршине 16 апреля. В городе проживает 4239 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейЗа время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло почти 65 тыс. пациентов

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраляК 26 октября в Украине более 7 млн украинцев полностью привились от коронавируса, 9,2 млн – одной дозой.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что из госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе только 6% были вакцинированы минимум одной дозой. Он сообщил, что фактор вакцинации за четыре месяца спас в Украине 3072 жизни. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, эксперимент, вакцина, коронавирус, Моршин
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