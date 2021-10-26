Фактор вакцинации за четыре месяца спас 3072 жизни в Украине – Ляшко

"Только за сегодняшние сутки благодаря вакцинации были спасены жизни 230 человек. Вчера умерло 734 человека. Без вакцинации у нас было бы 964 человека. Сугубо фактор вакцинации за последние четыре месяца в Украине уже спас 3072 жизни", – сказал он.
Ляшко призвал украинцев вакцинироваться.
Министр отмечал, что из госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе только 6% были вакцинированы минимум одной дозой.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло почти 65 тыс. пациентов.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. К 26 октября в Украине более 7 млн украинцев полностью привились от коронавируса, 9,2 млн – одной дозой.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса.