Фактор вакцинации за четыре месяца спас 3072 жизни в Украине – Ляшко

"Только за сегодняшние сутки благодаря вакцинации были спасены жизни 230 человек. Вчера умерло 734 человека. Без вакцинации у нас было бы 964 человека. Сугубо фактор вакцинации за последние четыре месяца в Украине уже спас 3072 жизни", – сказал он.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться.

Министр отмечал, что из госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе только 6% были вакцинированы минимум одной дозой.