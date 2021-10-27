В Украине от COVID-19 вакцинированы более 15 тыс. украинцев младше 18 лет – данные СНБО

Людей младше 18 лет в Украине массово пока не вакцинируют от COVID-19 Фото: EPA

В возрасте 12–15 лет минимум одну дозу вакцины получили 2336 человек, а в возрасте 16–18 лет – 12 073 человека.

Скриншот: health-security.rnbo.gov.ua

Всем им вводили вакцину Comirnaty от Phizer/BioNTech.