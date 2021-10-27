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Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации, но Минздрав может вводить перечень профессий для обязательной

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Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации и не будет, потому что это противозаконно
Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации и не будет, потому что это противозаконно
Фото: kmu.gov.ua

Правительство хочет, чтобы к концу 2021 года в Украине было вакцинировано 70% взрослого населения – не менее 20 млн человек. Об этом на брифинге в ходе визита в Донецкую область заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Чтобы не было локдаунов, нужно вакцинироваться. Конечно, мы хотим 70% взрослого населения [вакцинировать до конца года]. Мы считаем, что это 24 млн – взрослое население, которое должно было бы вакцинироваться. 70% – это 20 млн человек и больше. Поэтому как минимум 1,5 млн людей в неделю должно вакцинироваться, чтобы мы до конца года успели большинство взрослого населения вакцинировать хотя бы первой дозой. Но у нас разрыв небольшой между первой и второй дозами", – сказал Шмыгаль.  

Премьер сказал, что введение "красных" зон стимулирует граждан вакцинироваться, и призвал "не ждать их", а прививаться. 

"У нас нет принудительной вакцинации и не будет, потому что это противозаконно, этого нет нигде в мире. Но Минздрав может своим приказом вводить перечень профессий, [представители] которых должны быть обязательно вакцинированы, чтобы иметь возможность выполнять профессиональные обязанности", – добавил он. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19 (более 22,5 тыс. за последние сутки), умерло 65,6 тыс. пациентов. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября. По его словам, в Украине подтверждены первые случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", которая считается еще более заразной, чем "Дельта"

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 27 октября в Украине 9,3 млн человек получили одну дозу вакцины от COVID-19, завершили вакцинацию 7,1 млн человек. 

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла более 3 тыс. жизней украинцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вакцинация, Минздрав, Денис Шмыгаль, вакцина, коронавирус, прививки, локдаун
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