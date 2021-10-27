Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации, но Минздрав может вводить перечень профессий для обязательной

Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации и не будет, потому что это противозаконно Фото: kmu.gov.ua

"Чтобы не было локдаунов, нужно вакцинироваться. Конечно, мы хотим 70% взрослого населения [вакцинировать до конца года]. Мы считаем, что это 24 млн – взрослое население, которое должно было бы вакцинироваться. 70% – это 20 млн человек и больше. Поэтому как минимум 1,5 млн людей в неделю должно вакцинироваться, чтобы мы до конца года успели большинство взрослого населения вакцинировать хотя бы первой дозой. Но у нас разрыв небольшой между первой и второй дозами", – сказал Шмыгаль.

Премьер сказал, что введение "красных" зон стимулирует граждан вакцинироваться, и призвал "не ждать их", а прививаться.

"У нас нет принудительной вакцинации и не будет, потому что это противозаконно, этого нет нигде в мире. Но Минздрав может своим приказом вводить перечень профессий, [представители] которых должны быть обязательно вакцинированы, чтобы иметь возможность выполнять профессиональные обязанности", – добавил он.